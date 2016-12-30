Путин: Мы никого не будем высылать и опускаться до уровня «кухонной» дипломатии

Россия не будет высылать американских дипломатов в ответ на санкции со стороны США. Об этом говорится в заявлении президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

По словам президента РФ, новые недружественные шаги уходящей администрации США «расцениваются как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений».

«Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль», - отметил Путин.

Глава страны подчеркнул, что у России «есть все основания для адекватного ответа», но Москва, по словам Путина, не будет «опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии».

Путин добавил, что сожалеет о решении президента США Барака Обамы закончить «свою работу подобным образом». Дальнейшие отношения Россия будет выстраивать с администрацией избранного президента Дональда Трампа.

Вечером 29 декабря Минфин США объявил о введении новых санкций в отношении России в связи с кибератаками, целью которых было повлиять на ход выборов американского президента. Министерство иностранных дел России, в свою очередь, предложило Путину в качестве ответа выслать 35 американских дипломатов.

«Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией. RIP», - написал премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter.

При этом избранный президент США Дональд Трамп, комментируя информацию о новых санкциях, заявил, что США «должны двигаться дальше». Трамп обсудит с представителями разведки санкции в отношении РФ.