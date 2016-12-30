Медведев назвал новые санкции США «антироссийской агонией»

Главный поставщик мемов в 2016 году премьер-министр России Дмитрий Медведев вновь порадовал «громкой цитатой». Он прокомментировал информацию о новых санкциях США в отношении России, введенных 29 декабря.

«Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией. RIP», - написал Медведев на своей странице в Twitter.

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США ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во «вмешательстве в выборы», и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых Обама назвал «работниками российской разведки».

Вечером 29 декабря Минфин США объявил о введении новых санкций в отношении России в связи с кибератаками, целью которых было повлиять на ход выборов американского президента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые санкции являются «необоснованными и незаконными с точки зрения международного права». При этом избранный президент США Дональд Трамп, комментируя информацию о новых санкциях, заявил, что США «должны двигаться дальше».

«Для нашей страны настало время двигаться дальше, к более великим и лучшим вещам. Однако в интересах нашей страны и ее великого народа, я встречусь с лидерами нашего разведывательного сообщества на следующей неделе, чтобы получить последнюю информацию об этой ситуации», - заявил он.