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В Кремле прокомментировали решение Навального баллотироваться в президенты

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© Фото: Twitter / @navalny

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Ранее спикер Госдумы Володин заявил, что по закону Навальный не может участвовать в выборах президента.

В Кремле впервые прокомментировал планы Алексея Навального баллотироваться в президенты и их законность. Об этом сообщает канал "Дождь".

"В Конституции у нас прописан перечень критериев, которым должны соответствовать граждане России, чтобы выдвигаться в президенты. Любой гражданин, если он соответствует критериям, это его право выдвигаться в президента», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил о планах баллотироваться на пост главы государства 13 декабря. Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.

Вчера, 21 декабря, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что оппозиционер Алексей Навальный по закону не может участвовать в выборах президента.

"Пусть законы читает, он же юрист. Его намерение должно в первую очередь опираться на закон. Если закон ему позволяет, тогда можно о чем-то рассуждать. А когда закон не позволяет, зачем людей-то вводить в заблуждение?" - цитируют "Ведомости" Вячеслава Володина.

На возражение журналиста, что сейчас у Навального нет судимости, которая не позволила бы ему выдвинуться в президенты, Вячеслав Володин заметил: "Я не готов трактовать в вашей трактовке".

За месяц до того, как Навальный объявил о намерении выдвинуться в президенты, Верховный суд России по указанию Европейского суда по правам человека отменил приговор оппозиционеру по делу "Кировлеса". После снятия судимости по тяжкой статье Навальный по закону получил право на участие в выборах. Сейчас дело "Кировлеса" вновь рассматривается в суде, который может снова вынести приговор Алексею Навальному.

Согласно Конституции России, в выборах президента может участвовать любой гражданин не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Также запрещается выдвигаться на пост президента тем, кто отбывает наказание в местах лишения свободы. Либо у кого отняли по решению суда возможность занимать руководящие и государственные должности. Порядок проведения выборов и допуск на них кандидатов регулируется федеральным законом "О выборах Президента Российской Федерации".

Кроме "Кировлеса", у Навального также есть судимость по делу о хищении денег у компании "Ив Роше". В декабре 2014 года суд приговорил его к трем с половиной годам тюрьмы условно, его брат Олег тогда получил реальный срок. Кроме того, Навальный имеет судимость за клевету на депутата Алексея Лисовенко.

При этом Навальный все равно имеет право баллотироваться в президенты, так как запрет действует только на наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Оставшиеся две судимости - по делу о хищении средств компании "Ив Роше" и за клевету - не относятся к категории тяжких и на избирательные права не влияют.

В 2013 году Навальный участвовал в выборах мэра Москвы. Он набрал около 27% голосов. За Сергея Собянина, нынешнего главу столицы России, проголосовало около 51% избирателей.

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