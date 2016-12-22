Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Руководитель французского Центра политических и международных отношений Фабьен Боссар выдвинул кандидатуру президента России Владимира Путина на соискание Нобелевской премии мира. Об этом сообщает РИА «Новости».

Боссар отметил, что в свое время президент США Барак Обама получил Нобелевскую премию мира, когда американские войска все еще находились в Ираке. Таким образом, по мнению Боссара, авиаудары по позициям террористов в Сирии не должны помешать присуждению нобелевской награды российскому лидеру, выступающему с различными мирными инициативами.

«Я думаю, что президент Путин ее заслужил. Он единственный, кто по-настоящему борется с терроризмом», -цитирует агентство Боссара. По словам политолога, он рассчитывает на поддержку кандидатуры российского президента со стороны других экспертов и политиков.

В октябре президент Венесуэлы Николас Мадуро говорил о намерении учредить собственную премию мира имени бывшего главы государства Уго Чавеса. Первым лауреатом, по его словам, должен стать Путин.

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года, ее присуждают лицам или организациям, которые, по мнению Нобелевского комитета, внесли выдающийся вклад в укрепление мира. Награду получил, в частности, президент США Барак Обама — с формулировкой «за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами».