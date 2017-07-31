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Андрей Коротков: в чьих руках находится имущество Петербурга

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© Фото: Интерпресс

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Сможет ли глава новой структуры Смольного – комитета по контролю за городским имуществом – справиться с легальной недвижимостью и нелегальными постройками Петербурга.

В начале июля вступило в силу постановление правительства Петербурга о создании новой структуры - комитета по контролю за городским имуществом. Новое ведомство отвечает за использование всей собственности в Северной столице, так что ответственность на него возложена серьезная. Но возникает вопрос, сможет очистить Петербург от незаконных застроек, нелегальной наружной рекламы и других насущных проблем новоиспеченный глава комитета Андрей Коротков

Новые полномочия

 

Новая структура создана на базе государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости. Это ведомство с момента его создания в 2016 году возглавлял Андрей Коротков. Теперь же, после преобразования в комитет, полномочия новой структуры серьезно расширились – комитет будет заниматься не только проверками арендаторов и выявлением самостроев, но самостоятельно должен решать вопросы по устранению всех проблем по самовольному строительству и реконструкции. Обязанностей на новое ведомство и его руководителя возложено много.

При этом Андрей Коротков еще достаточно молодой руководитель – ему нет и 40 лет. Свою карьеру он начал в столице, работал в различных финансовых учреждениях. В частности, являлся генеральным директором целого ряда коммерческих организаций. Среди них была компания «РусТерраИнвест», в учредителях которой числятся иностранные граждане. Сейчас компания, занимающаяся брокерской и биржевой деятельностью, по данным информационной системы Seldon.Basisнаходится в стадии ликвидации

 

Московский опыт

 

После получения опыта работы в финансовых учреждениях Коротков некоторое время - до 2015 года - трудился в департаменте имущества мэрии Москвы и возглавлял казенный «Межотраслевой производственно-технический центр», в обязанности которого входил контроль за исправностью государственных инженерно-коммунальных предприятий российской столицы.

Фото: liveinmsk.ru
 

Трудно судить про успешную деятельность Короткова на посту главы КП «МПТЦ». Ведь многомиллионные убытки организации настойчиво говорят об обратном – согласно финансовой отчетности за 2014 год, убыток организации составил 340 млн рублей. А более 95% кабельной канализации в Москве, согласно данным Центрального научно-исследовательского института связи, на тот момент не имело собственника, что позволяло использовать государственные коммуникации частным компаниям без уплаты вознаграждения государству.

В конце 2015 года Коротков, к изумлению ряда служащих в правительстве Петербурга, получил пост советника губернатора Северной столицы. А уже весной 2016 года пошел на повышение, став главой государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости. При этом никаких отзывов о работе чиновника или вверенной ему структуры у его коллег в правительстве найти не удалось.

Согласно официальной декларации, в 2016 году Коротков заработал 1,2 млн рублей, что немного меньше его заработка в 2015 году. Однако этот скромный доход не мешает ему и его семье содержать роскошную квартиру, земельный участок в один гектар, две люксовых иномарки и дом в Люксембурге.

Возникает вопрос, откуда у чиновника такие средства, с учетом того, что минимальные цены квадратного метра жилья в Люксембурге начинаются от трех тыс. евро. То есть дом в 160 «квадратов» обошелся бы Короткову минимум в 480 тыс. евро. Даже при пересчете по старому курсу в 45 рублей за один евро, все равно получается более 22 000 000 рублей. И это только одна покупка.

Вверенное Андрею Короткову ведомство будет отвечать за использование всей собственности в Петербурге. Это значит, что через комитет будут проходить колоссальные бюджетные активы. Насколько город может доверить их человеку, происхождение доходов которого вызывает сомнения?

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