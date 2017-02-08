От перемены мест чиновников итог работы не меняется

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко выразил недовольство работой вновь организованного ведомства – Комитета по имущественным отношениям (КИО), заявив, что в ближайшее время структуру ожидает очередная реорганизация. Так, у КИО заберут ряд ключевых полномочий — в том числе по заключению и сопровождению сделок с земельными участками и объектами нежилого фонда.

Однако специалисты в области управления недвижимостью считают, что ведомству нужна не просто реорганизация, а полное обновление кадрового ресурса. Только радикальные изменения избавят орган от коррупции и волокиты, ведь, по сути, руководство КИО частично было сформировано из сотрудников бывших Комитета по управлению городским имуществом (КУГИ) и Комитета по земельным ресурсам и землеустройству (КЗРиЗ). Например, нынешний заместитель председателя КИО Ксения Кононевская с 2002 года работала в комитете по земельным ресурсам и землеустройству Петербурга. Другой заместитель председателя комитета – Владимир Филановский – работает в системе КУГИ с 2006 года.

Доходы последнего, к слову, уже стали поводом для вопросов. Согласно декларации о доходах и имуществе за 2015 год, Филановский является обладателем трех квартир в Петербурге, общая площадь которых в сумме составляет 197 кв. метров. Еще одна квартира в 145 «квадратов» находится в собственности у его несовершеннолетних сыновей. Также чиновнику, по данным документа, в пользование предоставлена комната площадью 14 метров.

Активно решая собственные жилищные вопросы, чиновник, судя по всему, не мешал решать их и другим. Так, говорят, когда Филановский еще был начальником Управления недвижимого имущества Петроградского района, с его легкой руки на одном из домов на Петроградке выросла мансарда, коммерческая стоимость которой могла составлять порядка 150 млн рублей.

Казалось бы, случившаяся летом 2016 года отставка бывшего председателя Юлии Лудиновой положит начало кадровой революции в КИО. Но на деле этого не произошло. А будет ли толк от перестановки одних и тех же лиц с места на место – покажет время.