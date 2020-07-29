В Ленобласти справедливороссы обсудили бедность, пандемию и «социальную дистанцию»

На состав участников пресс-конференции журналисты, собравшиеся во вторник в Киришах по приглашению регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, обратили внимание сразу, пишет Federalcity.ru. Перед представителями СМИ выступали четверо: лидер областных справедливороссов Александр Перминов, депутат областного парламента Валерия Коваленко, руководитель благотворительного фонда и муниципальный депутат Анна Оснач и хирург поликлинического отделения Киришской больницы Игорь Колотов.

Все четверо – участники избирательной кампании, которая проходит в регионе. Александр Перминов должен со дня на день стать официально зарегистрированным кандидатом в губернаторы Ленинградской области, на прошлой неделе он сдал в облизбирком необходимые для прохождения муниципального фильтра подписи депутатов. Остальные – кандидаты в сенаторы, которые будут представлять регион в СовФеде в случае его победы на выборах.

Фото: Federalcity.ru

Несмотря на федеральную повестку, у журналистов не возникло сомнений, пресс-конференция – своеобразный старт избирательной кампании. Поэтому и внимание к заявлениям справедливороссов было особенное. Судя по всему, основной акцент в своей избирательной кампании Александр Перминов планирует сделать на борьбе с бедностью, что для жителей Ленинградской области, как и для России в целом, весьма актуально.

«В России до пандемии числилось около 23 млн бедных, треть работающих получают зарплату ниже 20 тыс. рублей и находятся в так называемой группе риска. Россия – едва ли не единственная страна в мире, где существует такое понятие как «работающие бедные», – отметил Перминов.

При этом ответственность за текущее положение дел кандидат в губернаторы от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ возложил на государство, которое, по его мнению, «унизительно маленькими зарплатами бюджетникам» подает плохой пример бизнесу, который тоже не ценит труд своих работников. «В итоге реально работают и приносят пользу одни, а зарабатывают на этом – другие, при этом богатые богатеют, а бедные беднеют. Необходимо это менять, у людей должно быть право на справедливость!» – заявил лидер областных справедливороссов.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как на ситуацию повлияет эпидемия коронавируса, участники пресс-конференции пришли к выводу, что пандемия только усугубит ситуацию, а к концу года за чертой бедности может оказаться более 30 млн россиян.

Как отметил практикующий хирург Игорь Колотов, сегодня именно отечественная система здравоохранения становится своеобразной «лакмусовой бумажкой» как положения дел в стране, так и социального расслоения общества. По зарплатам медиков можно судить о приоритетах государства и местных чиновников, а возможность или невозможность людей получить качественную медицинскую помощь показывает, насколько то, что нам говорят, соотносится с тем, что на самом деле происходит.

«Люди уверены – качественную медицинскую помощь сегодня можно получить только за деньги. Те, кто не может позволить себе платить за медицинские услуги, оказываются один на один со своими проблемами. Причём, эпидемия коронавируса лишь подчеркнула эту несправедливость. В последние месяцы у нас забыли о том, что есть другие болезни, которые тоже надо лечить, причём лечить постоянно, а порой и срочно. Все силы брошены на борьбу с коронавирусом, а остальным внимание уделяется по остаточному принципу. Касается это не только пациентов, но и врачей, которые пусть и не работают с подтвержденными больными в стационарах, но рискуют не меньше, честно исполняя свой профессиональный долг в поликлиниках, больницах или на станциях скорой помощи», – отметил медик.