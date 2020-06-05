Губернатор Беглов забыл о предвыборных обещаниях и не борется с мусором?

Предвыборные дифирамбы Беглова

Лето 2019 года надолго запомнится петербуржцам, так как тогда ещё кандидат в губернаторы Александр Беглов во время избирательной кампании обещал решить главные проблемы горожан. Одной из таких являлась острая нужда в ликвидации свалок с отходами, в том числе незаконных (НСО), которые в интенсивно застраиваемом городе появлялись, как грибы после дождя. Борьбу с мусором Беглов проводил в рамках обещания создать комфортную городскую среду.

Во время предвыборной гонки Беглов неоднократно совершал инспекционные выезды и следил за тем, как в городе обстоит дело со свалками. Была даже создана специальная «жалобная папка», содержащая перечень проблемных объектов. Немало внимания уделялось Невскому району как одному из самых загрязнённых. На его территории насчитывается только 19 официально зафиксированных свалок, которые должны быть ликвидированы в 2020 году в рамках адресной программы.

Посещая свалки, Беглов обещал, что при нём Петербург не будет иметь проблем со свалками, а виновные лица будут подвергаться административному и уголовному преследованию. «Все должны понять, что такого беспорядка больше не будет. Будут нести не только административную ответственность, но и уголовную», – цитировал Беглова телеканал «Санкт-Петербург».

После выездных проверок кандидат требовал от чиновников принять быстрые и жёсткие меры по ликвидации свалок. Беглов даже давал распоряжения убрать все свалки за неделю. Кандидат заявлял, что ликвидация некоторых свалок с учётом рекультиваци, сопоставима по цене со строительством детского садика, а потому борьба с мусором – одно из самых приоритетных направлений работы.

Выборы кончились, а свалки остались

В какой-то момент показалось, что проблема с мусором в Петербурге действительно будет решена. Однако деятельное участие Беглова в ликвидации НСО, сопряжённое с проверками, выездами, поручениями и громкими заявлениями, на предвыборной кампании, похоже, кончилось.

В октябре 2019 года, через месяц после выборов, экоактивисты «Зелёного Фронта» обнаружили свалку площадью в 1,5 гектара в Невском районе около улицы Ванеева, окруженной промышленными зонами. Высота гор мусора (строительные и бытовые отходы, покрышки и т.д) в некоторых местах достигала нескольких метров. Повторный осмотр свалки в январе 2020 года показал, что мусорные навалы только растут, несмотря на обращение «Зелёного Фронта» в эконадзорный комитет Петербурга и природоохранную прокуратуру.

В середине мая «Зелёный Фронт» обнаружил в Невском районе ещё три незаконных свалки в створе улицы Коллонтай за Дальневосточным проспектом. Площадь загрязнения также исчисляется гектарами. По итогу активисты обратились в надзорные органы для ликвидации НСО. На данный момент известно, что начать решать проблему удалось лишь после реакции природоохранной прокуратуры Петербурга на обращение активистов, которая привлекла виновных к административной ответственности и взяла вопрос ликвидации свалок на контроль.

Ещё одна НСО в начале мая 2020 года была обнаружена в Красносельском районе. По словам председателя «Зелёного Фронта», на площади в 1,5 гектара в МО «Константиновское» неизвестные сбрасывали строительные, промышленные и бытовые отходы, а также сжигали мусор. При этом свалка была зафиксирована ещё год назад, но её так и не ликвидировали. За прошедшее время она только разрослась. При этом видно, что на свалке работает тяжёлая техника, которая выкапывает ямы для незаконного захоронения отходов.

Болтать – не мешки таскать

Выявление новых свалок и разрастание обнаруженных ранее НСО демонстрирует, что борьба Беглова с мусором, похоже, носила «агитационный и популистский характер». Пока проблема была на повестке в рамках избирательной кампании, ей занимались. Как только выборы были выиграны – о мусоре благополучно забыли, так как политическая инициативность губернатора значительно снизилась. По этой причине в городе не двигается с мёртвой точки «мусорная реформа», которую обещают провести не первый год. Да и как её реализовать, когда в отвечавшем за неё профильном ведомстве (комитет по благоустройству) бардак? Заместитель председателя ведомства Кирилл Пащенко уволен, кто назначен вместо него на постоянную основу, неизвестно, власти молчат.

В городе не строятся в нужном объёме новые мусороперерабатывающие предприятия, экологичные полигоны и прочая инфраструктура. Это приводит к перегрузке существующих предприятий, появлению НСО. Пример – подведомственный комитету по благоустройству Петербурга завод МПБО-2 (претендент на статус регионального мусорного оператора Петербурга), базирующийся в Янино, который загрязняет почвы и реки, отравляет людей. Выявленные нарушения стали поводом для возбуждения уголовного дела против директора предприятия Тихона Шмелева. Однако ни Беглов, ни руководство комитета по благоустройству ситуацию не комментируют и, похоже, проблему решать не собирается. Такой вывод можно сделать из итогов комиссионной проверки МПБО-2 активистами и представителями МО «Заневское городское поселение», проведённой 3 июня. В ходе проверки руководство завода дало понять, что денег на разбор мусора нет.

Слабо ведётся работа по выявлению коррупционеров в сфере работы с отходами. А заинтересованные лица в госорганах есть, что доказывает арест начальника Северного отдела департамента комитета государственного экологического надзора правительства Ленобласти Дмитрия Шмаркова, который хотел получить 650 тыс. рублей от ООО «Балеон», незаконно размещавшего отходы неподалеку от деревни Вартемяги.

Из-за отсутствия политической воли Беглова профильные надзорные органы ограничиваются лишь малочисленными административными штрафами, по сути не решая проблему мусорных завалов. Хотя у комитета по природопользованию и охране окружающей среды, а также у природоохранной прокуратуры хватает полномочий, чтобы не только ликвидировать уже существующие НСО, но и пресечь их разрастание или появление новых. Госорганы в судебном порядке могут приостановить незаконную деятельность юрлица, использующего участок не по назначению. Более того, может быть инициировано обращение в Росреестр Петербурга для изъятия участка в порядке статьи 54.1 Земельного кодекса РФ. Однако этого не делается, в том числе из-за безразличия Беглова. Дальнейшее игнорирование проблем города может привести губернатора к неблагоприятным последствиям.