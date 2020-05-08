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Депутаты петербургского Заксобрания проедают деньги налогоплательщиков

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© Фото: pixabay.com

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Депутаты петербургского законодательного собрания – люди не бедные. А потому после напряжённых заседаний и горячих споров в парламенте любят вкусно поесть. Цены в столовой Мариинского дворца располагают – завтраки обходятся народным избранникам в 80 рублей, обед из трёх блюд – в 240. То, что столовая уже работает в убыток, никого не беспокоит.

Долги столовой петербургского парламента начали стремительно расти после 2018 года – тогда убыток составил четыре миллиона рублей. Дальше – не понятно: отчётность владельцы столовой прячут. Несмотря на то, что выручка трапезной бьёт все отрицательные рекорды, депутаты продолжают столоваться по старым ценам. А разницу оплачивают простые россияне из собственного кармана.

В обычные дни слуг народа потчуют салатами за 35 рублей, супами – за 60, мясом или котлетами – за 100, гарнир обходится в 35 рублей. Меню разнообразное, о чём гордо сообщает официальный сайт столовой Мариинского дворца: «Меню составляется с учётом традиций национальной кухни, а также предлагаются низкокалорийные, диетические и постные блюда».

Во время праздников и официальных мероприятий в ЗакСе проходят банкеты. Для гостей – бесплатные. Все депутаты – их 50 человек – приглашены. Помимо них, банкет непременно посетят и помощники, и члены различных комитетов, и пресс-секретари, и прочий персонал.

Нормы и стандарты обслуживания заранее обговорены в документах об аукционе на право заключения государственного контракта: официантов – не менее 16 человек, гостям обязательно предлагаются горячие и холодные закуски, мясо, сыр, колбасы, соленья, и разумеется, алкоголь – 300 граммов белого или красного сухого вина и 150 граммов водки. Как следует из документа о госзакупке, столы должны быть украшены композициями и свежих цветов. Десять таких мероприятий обходятся городу в 1 миллион 960 тысяч рублей (по официальным данным).

Интересно, что финансовые показатели на сайте столовой отсутствуют, зато антикоррупционной политике заведения посвящён целый раздел, из которого, впрочем, ничего не ясно.

На фоне пандемии и экономического кризиса, карантина и безработицы ликвидировать убыточные предприятия – самое время. Если депутатам хочется кушать, пусть оплачивают полную стоимость обеда: зарплаты у них немаленькие, в отличие от многих петербуржцев, которые с удовольствием оставили бы лишние деньги при себе, а не угощали народных избранников котлетами за свой счёт.

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