«Лучше буду убирать снег, чем играть в политические игры»: Беглов не повелся на провокацию депутата

В Законодательном собрании Петербурга депутат Максим Резник устроил провокацию, назвав врио губернатора Александра Беглова «неподходящим для Северной столицы руководителем». Последний не стал вступать в перепалку, вместо этого демонстративно покинул зал заседаний.

Инцидент произошел в ходе обсуждения возможных кандидатов на пост вице-губернаторов. Беглов подчеркнул, что впереди у новой команды управленцев большая работа. Жители Петербурга ждут от Смольного новых свершений как в социальной сфере, так и в экономике. Поэтому возглавлять ведущие направления должны люди знающие, нацеленные на результат.

Кандидаты, которых предлагал Александр Беглов, – в основном его соратники и единомышленники. Многие из них родились и выросли в Северной столице, соответственно, не понаслышке знают обо всех ее потребностях и проблемах.

Однако депутата Резника предложенные кандидатуры не устроили. Он весьма эмоционально дал понять, что не намерен поддерживать ни их, ни самого врио губернатора. Беглов на провокацию не поддался. Он встал с места, указав на часы, и покинул зал заседаний с тем, чтобы решать реальные проблемы, а не дискутировать со скандальными депутатами.