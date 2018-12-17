  • 17 Декабрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 19:22 66.6819  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 19:22 75.5646  
Нефть($) 17.12.2018 60.13 0.05
Нефть(p) 17.12.2018 3974.10 +9.35

Сложно, дорого, неэффективно: эксперт о том, почему новый мегапроект Албина не нужен Петербургу

Автор:


© Фото: Максим Богодвид / РИА «Новости»

Темы дня

В непростое для России время, когда в нашей стране наблюдается небольшой экономический рост и ряд других трудностей, важна эффективность расходования государственных средств.

России нужно вкладывать средства в эффективные проекты

 

Об этом в том числе говорил президент РФ Владимир Путин, имея в виду те национальные проекты, которые были утверждены в России в связи с его майским указом. Основным лейтмотивом в данных начинаниях должны стать эффективность, скрупулезность и бережливость.

В этой связи вызывает большие вопросы строительство нового спортивно-концертного комплекса в Петербурге, которое было инициировано вице-губернатором Северной столицы Игорем Албиным. В проект планируется вложить, как минимум, 20 млрд долларов, причем, по словам экспертов, какого-либо практического эффекта для города он не принесет, не говоря уже о перспективе значительного сужения зеленой зоны в Московском районе.

Проект планируется реализовать на месте СКК «Петербургский», в качестве цели здесь фигурирует строительство ледовой арены для хоккейного клуба СКА, у которого на сегодняшний день уже имеется две соответствующие всем необходимым стандартам арены.

СКК «Петербургский» гораздо масштабней и функциональней СКК «Юбилейный», который сейчас является резервной ареной СКА, а до начала эксплуатации «Ледового дворца» был его основной площадкой. Более того, этот стадион построен только в 1980 году и имеет все возможности для принятия любых соревнований, включая, как хоккейные, так и даже футбольные.

Новая стройка Албина противоречит приоритетам развития Петербурга

 

Инициатива Альбина вызывает большие вопросы, особенно в ситуации, когда Петербург продолжает оставаться дотационным регионом в контексте российского федерального бюджета, а в городе существует масса проектов, которые нужно реализовать в первую очередь.

В такой ситуации строительство новой арены, тем более на месте существующего объекта, который находится в нормальном состоянии и где создан полный спектр нужной инфраструктуры, вызывает сомнения, не говоря уже о прямой угрозе «дополнительной застройки» зоны возле СКК.

Генеральный директор Института региональной политики Дмитрий Журавлев пришел к выводу, что такие мегапроекты характерны для отечественных регионов, особенно если у них имеется возможность для осуществления столь масштабных строек. «Просто для региональных лидеров крупные проекты сами по себе эффективны – их гораздо удобней контролировать, чем, например, то же промышленное строительство, не говоря уже про то, что их гораздо легче предъявить публике. «Смотрите, какой я хороший, при мне мы смогли построить самый большой в мире стадион». Именно так, как в случае с проектом нового питерского СКК», – констатирует Журавлев.

Эксперт: В данном случае мы имеем дело с подменой понятий

 

Как замечает эксперт, здесь идет намеренная подмена понятий, а именно идет подмена имиджевой эффективности с эффективностью экономической, а это далеко не одно и то же. «Кроме того, никто в рамках таких проектов не придет и не спросит с губернатора, как ты потратил столько денег. Это невозможно, особенно если деньги – федеральные, где губернатор вообще ни за что у нас не отвечает», – заключает Журавлев.

По словам Дмитрия Анатольевича, это снижает уровень ответственности глав конкретных регионов и позволяет им заниматься вместо действительно важных дел подобными мегапроектами, которые может быть и нужны, но очевидно не первостепенны. «Необходимо отметить мудрость федерального центра, который по причине старта в России тринадцати национальных проектов ввел личную ответственность губернаторов за их практическое исполнение», – резюмирует Журавлев.

Петербург продолжает оставаться дотационным регионом

 

Возможно, как полагает эксперт, реализация данного начинания федерального центра позволит нам избавиться от помпезных и не самых эффективных проектов, которые характерны для отечественных регионов, особенно в случае если этот подход будет перенесен с национальных проектов на такие стройки, как СКК. Ясно, что для Петербурга огромные вложения в новый СКК дадут очень мало практического эффекта.

«В Петербурге и так существуют проблемы, которые нужно решать. В Северную столицу сейчас переезжает «Газпром», перевозит с собой свою налоговую базу, но это отнюдь не привело к тому, что этот российский регион перестал быть дотационным», – констатирует Журавлев.

По его словам, это должно быть главной задачей для петербургского правительства, поскольку ситуация, когда второй по значимости и по экономической мощи российский регион является дотационным, абсолютно ненормальна. «Ели такие начинания не купировать, то экономика сама накажет, поэтому рано или поздно такие не самые эффективные проекты, как СКК, приведут к потерям для города, но отвечать за это, в конечном счете, будут горожане, а не Албин», – заключает Журавлев.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Где в Петербурге купить необычные новогодние украшения

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять мест, где продают отличные товары, которыми можно украсить елку или дом.

    читать далее →

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Жемчужины Эрмитажа: топ-8 экспонатов музея, которые нужно увидеть

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых значимых экспонатах Эрмитажа, которые стоит увидеть каждому.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый

    Невский проспект – это сердце и главная артерия Петербурга. Он был заложен еще в 1710 году Петром I и имеет протяженность 4,5 км. На Невском огромное количество памятников архитектуры и неповторимых домов. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку особняков и дворцов центральной улицы города, которые отображают истинный стиль и дух Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.12.18
    Инклюзивный фестиваль «Искусство быть собой 2.0» объединил волонтеров и людей с инвалидностью
    12.12.18
    Хотите купить билет в Мариинский театр? Используйте Юнистрим!
    07.12.18
    Сеть «Улыбка радуги» получила премию лучшего магазина России по версии покупателей
    03.12.18
    Кто празднику рад? Или когда ждать шквал корпоративов в Петербурге?
    03.12.18
    Сверхвысокомолекулярный полиэтилен
    30.11.18
    Серийное производство пластиковой и металлической продукции по индивидуальному заказу
    30.11.18
    Кому доверить продвижение сайта в поисковых системах?
    29.11.18
    Преимущества аренды генераторов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram