Сложно, дорого, неэффективно: эксперт о том, почему новый мегапроект Албина не нужен Петербургу

России нужно вкладывать средства в эффективные проекты

Об этом в том числе говорил президент РФ Владимир Путин, имея в виду те национальные проекты, которые были утверждены в России в связи с его майским указом. Основным лейтмотивом в данных начинаниях должны стать эффективность, скрупулезность и бережливость.

В этой связи вызывает большие вопросы строительство нового спортивно-концертного комплекса в Петербурге, которое было инициировано вице-губернатором Северной столицы Игорем Албиным. В проект планируется вложить, как минимум, 20 млрд долларов, причем, по словам экспертов, какого-либо практического эффекта для города он не принесет, не говоря уже о перспективе значительного сужения зеленой зоны в Московском районе.

Проект планируется реализовать на месте СКК «Петербургский», в качестве цели здесь фигурирует строительство ледовой арены для хоккейного клуба СКА, у которого на сегодняшний день уже имеется две соответствующие всем необходимым стандартам арены.

СКК «Петербургский» гораздо масштабней и функциональней СКК «Юбилейный», который сейчас является резервной ареной СКА, а до начала эксплуатации «Ледового дворца» был его основной площадкой. Более того, этот стадион построен только в 1980 году и имеет все возможности для принятия любых соревнований, включая, как хоккейные, так и даже футбольные.

Новая стройка Албина противоречит приоритетам развития Петербурга

Инициатива Альбина вызывает большие вопросы, особенно в ситуации, когда Петербург продолжает оставаться дотационным регионом в контексте российского федерального бюджета, а в городе существует масса проектов, которые нужно реализовать в первую очередь.

В такой ситуации строительство новой арены, тем более на месте существующего объекта, который находится в нормальном состоянии и где создан полный спектр нужной инфраструктуры, вызывает сомнения, не говоря уже о прямой угрозе «дополнительной застройки» зоны возле СКК.

Генеральный директор Института региональной политики Дмитрий Журавлев пришел к выводу, что такие мегапроекты характерны для отечественных регионов, особенно если у них имеется возможность для осуществления столь масштабных строек. «Просто для региональных лидеров крупные проекты сами по себе эффективны – их гораздо удобней контролировать, чем, например, то же промышленное строительство, не говоря уже про то, что их гораздо легче предъявить публике. «Смотрите, какой я хороший, при мне мы смогли построить самый большой в мире стадион». Именно так, как в случае с проектом нового питерского СКК», – констатирует Журавлев.

Эксперт: В данном случае мы имеем дело с подменой понятий

Как замечает эксперт, здесь идет намеренная подмена понятий, а именно идет подмена имиджевой эффективности с эффективностью экономической, а это далеко не одно и то же. «Кроме того, никто в рамках таких проектов не придет и не спросит с губернатора, как ты потратил столько денег. Это невозможно, особенно если деньги – федеральные, где губернатор вообще ни за что у нас не отвечает», – заключает Журавлев.

По словам Дмитрия Анатольевича, это снижает уровень ответственности глав конкретных регионов и позволяет им заниматься вместо действительно важных дел подобными мегапроектами, которые может быть и нужны, но очевидно не первостепенны. «Необходимо отметить мудрость федерального центра, который по причине старта в России тринадцати национальных проектов ввел личную ответственность губернаторов за их практическое исполнение», – резюмирует Журавлев.

Петербург продолжает оставаться дотационным регионом

Возможно, как полагает эксперт, реализация данного начинания федерального центра позволит нам избавиться от помпезных и не самых эффективных проектов, которые характерны для отечественных регионов, особенно в случае если этот подход будет перенесен с национальных проектов на такие стройки, как СКК. Ясно, что для Петербурга огромные вложения в новый СКК дадут очень мало практического эффекта.

«В Петербурге и так существуют проблемы, которые нужно решать. В Северную столицу сейчас переезжает «Газпром», перевозит с собой свою налоговую базу, но это отнюдь не привело к тому, что этот российский регион перестал быть дотационным», – констатирует Журавлев.

По его словам, это должно быть главной задачей для петербургского правительства, поскольку ситуация, когда второй по значимости и по экономической мощи российский регион является дотационным, абсолютно ненормальна. «Ели такие начинания не купировать, то экономика сама накажет, поэтому рано или поздно такие не самые эффективные проекты, как СКК, приведут к потерям для города, но отвечать за это, в конечном счете, будут горожане, а не Албин», – заключает Журавлев.