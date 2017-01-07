WikiLeaks высмеяла расследование разведки США о кибератаках

WikiLeaks раскритиковала источники информации, на основании которых разведка США подготовила доклад о вмешательстве России в выборы президента.

«В рассекреченном докладе о «русских хакерах» есть любопытная оговорка, что он основан на телевизионных программах и чтении твиттера», — заявила организация в своем твиттере.

Таким образом WikiLeaks прокомментировала абзац, в котором говорится, что авторов документа занимались анализом поведения «лояльных Кремлю политиков, государственных СМИ и про-кремлевских пользователей в социальных сетях».

Ранее американская разведка опубликовала доклад о «вмешательстве Москвы» в президентскую кампанию в США. Якобы Владимир Путин лично дал указание повлиять на их исход, и на серверы демократов, базы данных избирателей США и другие ресурсы, так или иначе связанные с президентскими выборами, были произведены атаки российскими хакерами. Москва неоднократно отрицала эти обвинения.

При этом избранный президент США Дональд Трамп заявил, что халатность самого Национального комитета Демократической партии сделала возможными кибератаки на ее ресурсы. Соответствующую запись политик также разместил в своем твиттере.

«Национальный комитет республиканцев серьезно защищен!» — заявил Трамп в противовес своему обвинению в адрес демократов. Ранее он уже заявлял, что хакеры пытались атаковать и сетевые ресурсы Республиканской партии, однако «не преуспели», потому что наткнулись на «сильную защиту».

Накануне, 6 января, победа Трампа была официально утверждена Конгрессом США на специальном торжественном заседании.