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CNN: Разведка США установила россиян, передавших Wikileaks письма Демпартии

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© Фото: Reuters

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Назвать имена, даты или свидетельства в пользу версии о России CNN не смог.

Американская разведка установила россиян, якобы передавших WikiLeaks украденные электронные письма из штаба Демократической партии США во время предвыборной гонки 2016 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников, знакомых с секретным докладом разведки.

В докладе, подготовленном Министерством внутренней безопасности США и Национальной разведкой, который уже получил Барак Обама, говорится, что власти США «уверены» в иностранном вмешательстве в выборы, в том числе во взломе Россией почты Демпартии. Национальная разведка считает, что действия Москвы помогли Дональду Трампу одержать победу на выборах.

Однако телеканал не приводит имена россиян, которые, по мнению властей США, могут быть причастны к вмешательству в выборы. The Washington Post со ссылкой на американских чиновников еще в декабре 2016 года писала о существовании неких посредников, которые могли снабжать WikiLeaks письмами из штаба бывшего кандидата от демократов Хиллари Клинтон. При этом газета подчеркивала, что нет никаких свидетельств, что именно в Кремле курировали влияние на президентские выборы.

Первая кибератака была направлена на национальный комитет Демократической партии. После кибератаки WikiLeaks опубликовал письма, связанные с Хиллари Клинтон, а также фандрайзинговым комитетом, поддерживающим кандидатов в конгресс США от демократов и предвыборный штаб Клинтон.

В ответ на якобы вмешательство России в предвыборную гонку власти США ввели санкции, которые затронули 35 российских дипломатов, а также ФСБ и ГРУ. Москва неоднократно отрицала оказание влияния на ход президентской кампании в США.

 

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