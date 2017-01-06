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США ответили на «кибератаки» России «тайными операциями»

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© Фото: rusvesna.su

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Вице-президент США Джозеф Байден рассказал, как Вашингтон ответил на хакерские атаки, в которых подозревается Россия.

Уходящая администрация Барака Обамы помимо санкций ответила на якобы совершенные Россией кибератаки некими тайными операциями. Об этом сообщил вице-президент США Джозеф Байден в выпущенном в четверг в эфир интервью телекомпании PBS.

«Когда вопрос больше месяца тому назад заключался в том, ответим ли мы на хакерские атаки, я сказал: мы сделаем это, когда (и как) выберем. Что-то из того, что мы сделали, вам будет известно, что-то - нет. И мы сделали и то, и другое», - цитирует вице-президента США ТАСС.

В чем именно заключались действия спецслужб, Байден, однако, не уточнил. При этом напомнил, что другие меры США, которые в данном случае подавались как ответные, были публичными и включали в себя объявление персонами нон грата 35 сотрудников посольства России в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско.

Хакерские атаки были якобы совершены Россией для «дискредитации избирательного процесса в США». Как утверждал Байден, у американского правительства имеются улики, свидетельствующие о том, что Россия старалась подыграть на последних президентских выборах республиканцу Дональду Трампу в ущерб демократу Хиллари Клинтон.

Как сообщает сегодня The Associated Press со ссылкой на заявление директора Национальной разведки страны Джеймса Клеппера, президент США Барак Обама уже получил соответствующий доклад, подготовленный Министерством внутренней безопасности США и Национальной разведкой. В документе говорится, что власти США «уверены» в иностранном вмешательстве в выборы, в том числе во взломе Россией почты членов Демократической партии.

Дональд Трамп сменит Барака Обаму на посту президента Соединенных Штатов 20 января.

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