В ФСБ объяснили наличие бесполетной зоны над дворцом, приписываемым Путину

В федеральной службе безопасности объяснили наличие бесполетной зоны над «дворцом Путина» в Геленджике. Охрана дома, по информации ФСБ, осуществляется в интересах пограничной безопасности страны. Сотрудники ФСБ отмечают, что бесполетную зону ввели в связи с тем, что некоторые страны, включая входящие в НАТО, заинтересовало местонахождение «пограничной заставы погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю».

Согласно информации, которая была предоставлена федеральной службой безопасности, охрана на «дворцом Путина» в Геленджике была установлена приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2020 года. Что касается самого административного комплекса заставы, он был введен в октябре прошлого года.