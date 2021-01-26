Ирина Ган покинула пост заместителя руководителя в администрации Петербурга

Ирина Ган начала карьеру в Смольном еще в 2018 году, присоединившись к команде Александра Беглова, когда он занимал должность врио губернатора. Ранее Ирина работала на телеканале НТВ, в министерстве образования, а также занималась связями с общественностью.

В Смольном Ирина трудилась в качестве советника главы города, а позже стала руководитель губернаторского аппарата. Труд был успешен и появилось много обновлений в работе аппарата, которые обеспечили информационную скрытость исполнительной власти.

Вероятно, Ирина Ган планирует заняться новыми медапроектами и важнейшими задачами, однако информации по этому поводу пока отсутствует.