Песков назвал расследование Навального «враньем и качественной клюквой»

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, высказался по поводу расследования Алексея Навального. Песков назвал видео оппозиционера о «дворце Путина» в Геленджике враньем и хорошей, качественной «клюквой».

«Здесь не нужны никакие разъяснения. Это просто вранье. Путин не имеет к этому никакого отношения», — заявил пресс-секретарь.

Дмитрий Песков заявил, что расследование отделом ФБК является ложью, и направлено лишь на то, чтобы увеличить количество просмотров на видео. Кроме того, пресс-секретарь призвал россиян не скидывать деньги таким жуликам, особенно при таком большом количестве просмотров.