Родителей петербургских школьников просят оградить детей от участия в митингах

Родители школьников Петербурга получают сообщения, в которых содержится просьба оградить своих детей от участия в митингах.

По информации, которая была предоставлена подписчиками канала в Telegram «Протестный Петербург», сообщения поступают даже родителям младшеклассников. Текст сообщение содержит напоминание о том, что нельзя допускать пагубного влияния митингов на психику ребенка.

Кроме того, сообщается, что незаконные действия незаконных митингов будут пресечены сотрудниками правоохранительных органов.