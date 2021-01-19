Песков призвал не ассоциировать президента Владимира Путина с Навальным

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков попросил не ассоциировать президента с нарушением законов Алексеем Навальным. Пресс-секретарь также поделился, что слухи о том, что кто-то кого-то боится не являются правдой.

"Это, конечно же, полная ерунда. Вообще в целом абсолютно не нужно каким-то образом ассоциировать президента с нарушением законов Российской Федерации. Мы знаем, что у ФСИН были и остаются претензии, были нарушены определенные правила", - прокомментировал Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в последние три года правоохранительные органы выявили 18 тысяч случаев нарушений по правилам условного срока Алексея Навального.

"Поскольку речь идет о гражданине Российской Федерации, то в данном случае наличие претензий к нему в связи с невыполнением законных правил не имеет никакого отношения к президенту России, и не нужно здесь никак это ассоциировать с президентом. Разные утверждения относительно того, что кто-то кого-то боится, это абсолютная ерунда", - подвёл итоги Дмитрий Песков.