В Госдуме составили рейтинг депутатов, прогуливающих пленарные заседания

Аналитики детально изучили деятельность народно избранных депутатов во второй половине осенней сессии, то есть под анализом был период в ноябре-декабре 2020 года.

Больше всего были изучены данные по пропускам голосований. В прошлый раз депутаты определили формулировку "пропуск голосований" некорректной.

По мнению одного из петербургских депутатов Олега Нилова: "Неучастие в голосовании — это никак не прогул и не пропуск, а сознательная форма сопротивления меньшинства".

Для принятия итогового решения в первую очередь необходимо, чтобы было подтверждено участие в голосовании большинства депутатов или 2/3 от состава. Отсутствие кворума (установленное уставом число участников голосования) не позволит принимать решение.

"Так как депутаты часто не голосуют, находясь физически на пленарном заседании, это создавало определенную неясность",- отметили в подтверждение неточности в Центре политической конъюнктуры.