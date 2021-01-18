Беглов выдвинул кандидатуру Станислава Казарина на должность вице-губернатора

Как сообщает РБК, Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, выступил с обращением к заксобранию, в котором выразил просьбу согласовать кандидатуру Станислава Казарина на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Согласно сообщениям сайта городской администрации, сейчас Казарин является председателем городского комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга. Работа данного комитета в правительстве Беглова сейчас находится под контролем вице-губернатор Валерия Пикалева.

Александр Беглов выступил с просьбой к заксобранию назначить куратором данного комитета Станислава Казарина. Однако при этом об отставке Пикалева ранее информации не поступало.