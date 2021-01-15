Беглов предложил новые кандидатуры на пост вице-губернатора

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, предложил новые кандидатуры на пост вице-губернатора Петербурга. Ими оказались Сергей Дрегваль и Борис Пиотровский. Дрегваль будет выполнять обязанности в сфере энергетики и тарифного регулирования, а Пиотровский будет решать вопросы культуры и спорта.

В Смольном сообщают, что глава города уже направил кандидатуры на согласование в Законодательное собрание.

Сергей Дрегваль с 23 ноября занимает пост советника губернатора, и меж тем работал в ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала». Борис Пиотровский является сыном директора Эрмитажа, а также с 14 сентября прошлого года находится на должности первого заместителя председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга.