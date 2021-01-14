Покинувший пост директора Музея истории Петербурга Александр Колякин станет спецпредставителем губернатора

После увольнения из Государственного музея истории Петербурга Александр Колякин займет должность спецпредставителя губернатора Петербурга Александра Беглова. Данная информация была предоставлена пресс-службой Смольного 14 января.

По словам губернатора, Колякин сыграл большую роль в развитии музея и внес значительный вклад в реставрацию Петропавловской крепости. За заслуги перед городом Колякину вручили Почетную грамоту губернатора Петербурга.

Со следующей недели Колякин приступит к работе в исполнительных органах государственной власти Петербурга. Он станет специальным представителем Беглова. Губернатор выразил свою уверенность в том, что опыт Колякина будет очень полезен для решения важных задач города.