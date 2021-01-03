Александр Дрозденко ответил на претензии Эстонии

Сегодня, в воскресенье, 3 января, Александр Дрозденко, губернатор 47-ого региона, отреагировал на заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что между странами были заключены договоренности о государственной границе по Тартускому мирному договору 1920 года.



В своем обращении Дрозденко подчеркнул, что в истории отношений России и Эстонии полезно помнить и другие эпизоды, не включая "избирательную память". Так, по его словам, чудская земля на протяжении нескольких столетий была частью Древней Руси и Российской империи, а Ивангородская крепость на границе России и Эстонии была построена князем Иваном III.



Кроме того, в качестве аргумента депутат упомянул и советский период: губернатор вспомнил события 1996 года, когда страны смогли договориться о техническом описании действующей российско-эстонской границы. Тогда, во время переговоров, сам Дрозденко выступал от имени Кингисеппского района.