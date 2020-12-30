Путин подписал закон, предусматривающий лишение свободы за клевету

Клевета в интернете и СМИ теперь может обернуться наказанием в виде лишения свободы сроком до 2 лет, кроме того, человека, занимающемуся клеветой может грозить штраф в размере до 2 млн рублей. При использовании служебного положения наказание может заключаться в лишении свободы сроком до 3 лет, или в штрафе, сумма которого может достигать 3 млн рублей.

В случае, если гражданин распространяет ложную информацию о том, что какой-либо человек страдает заболеванием, которое представляет опасность для других, он может быть лишен свободы сроком до 4 лет или вынужден выплатить штраф в размере до 4 млн рублей.

Клевета, касающаяся изнасилования или сексуального домогательства, может привести к 5 годам тюремного заключения или штрафу до 5 млн рублей.