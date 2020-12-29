Виктор Миненко занял должность в полпредстве Петербурга

Виктор Миненко, экс-председатель городского избиркома Санкт-Петербурга, начал работать в полпредстве. Миненко занял должность Александра Гуцана, который работал помощником полномочного представителя президента по Северо-Западу. Однако пока не известно, какая работа предстоит депутату на новом поприще. Сообщается, что тематика останется на выбор.

Отметим, что Миненко написал заявление об отставке 12 ноября. На день раньше, губернатор Петербурга вручил, в то время, председателю избиркома. Однако Элла Памфилова была не согласна с соответствующей наградой, так как ее не устраивала работа депутата.

На данный момент должность главы городской избирательной комиссии Северной столицы занимает Наталья Чечина.