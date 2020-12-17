Путин проводит ежегодную пресс-конференцию

В связи с пандемией коронавируса пресс-конференция в этом году пройдет в непривычном формате. Журналисты федеральных и иностранных изданий задают президенту вопросы по видеосвязи из Центра международной торговли в Москве.

Из-за отмены «Прямой линии» с Путиным в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией ее элементы были включены в пресс-конференцию. У россиян есть возможность задать волнующие их вопросы главе государства. Сделать это можно не с помощью телефонного звонка, как это происходило в предыдущие годы, а воспользовавшись сайтом пресс-конференции и специальным мобильным приложением.

Пресс-конференция транслируется на «Первом канале», на «России 1» и «России 24».