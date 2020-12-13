Навального пытались повторно отравить перед вылетом в Берлин

Стало известно, что Алексея Навального могли повторно отравить агенты российской государственной безопасности перед тем, как оппозиционер улетал в Берлин.

«Новичок» обнаружили на одежде, ремне, а также нижнем белье Навального. Ранее говорилось, что отравляющее вещество, каким то образом попало в гостиничный номер политика в Томске. Стало известно, что яд ему подкинули агенты спецслужб после проникновения в его номер.

Алексей Навалный смог выжить благодаря пилоту самолета, который экстренно посадил самолет в аэропорту Омска, а также врачи, которые вкололи Навальному атропин.

«Источники в немецких спецслужбах сообщили своим коллегам из Великобритании, что нападавшие предприняли еще одну атаку, пока Навальный лежал в искусственной коме, прежде чем его отправили медицинским рейсом в Германию», — пишут в великобританской газете The Times.