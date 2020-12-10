Гражданам Азербайджана, участвовавшим в акции в поддержку Карабаха, запретили въезд в Россию

Десять граждан Азербайджана в возрасте от 21 до 31 года, которые стали участниками несанкционированной акции в поддержку Нагорного Карабаха, которая прошла на Невском проспекте, не смогут въезжать на территорию РФ.

Молодые люди были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, после чего их арестовали и депортировали. Участники митинга были привлечены к административной ответственности за участи в несанкционированной акции, проведение которой помешало движению транспорта, включая общественный, а также движению пешеходов.

Напомним, демонстрация была проведена гражданами Азербайджана вечером 6 ноября. Проезд по Невскому проспекту бал заблокирован молодыми людьми, выкрикивающими лозунги.