По словам Путина, обвинение Сафронова в государственной измене не касается его журналистской деятельности

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что уголовное дело возбуждено в отношении журналиста Ивана Сафронова из-за его преступной деятельности, осуществляемой при нахождении на посту советника «Роскосмоса».

В четверг, 10 декабря, во время встречи с представителями Совета по правам человека, президент отметил, что Сафронов обвиняется в передачи информации сотрудникам одной из европейских служб. По предварительным данным, Сафронов осуществлял преступную деятельность, работая в «Роскосмосе».

В самой корпорации заявили, что обвинение в государственной измене не связано с работой Сафронова на посту.

Напомним, журналисту предъявлено обвинение ФСБ в передаче секретной информации, касающейся военно-технического сотрудничества России, одной из спецслужб НАТО.