Путин сообщил, что в России возможна широкая амнистия

Путин заявил, что амнистия является «инструментом гуманизации» во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Ева Меркачева, член СПЧ, предложила провести в стране широкую амнистию. По словам активистке, отпущены могут быть лица, не достигшие 18 лет, беременные женщины, инвалиды, а также другие категории граждан. В ответ на предложение Меркачевой Путин привел негативный пример подобной практики, напомнив, что после амнистии, проведенной в царской России, в государстве резко возрос уровень преступности.

Однако Путин отметил, что данный «инструмент гуманизации» не следует забывать. Он отметил, что рассматривая возможность амнистии, необходимо думать так же о том, какую реакцию она вызовет и у других людей, например, потерпевших.