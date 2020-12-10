Песков прокомментировал запрет импорта овощей из Азербайджана и Армении

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, прокомментировал ситуацию с запретом импорта овощей и фруктов в Россию из из Азербайджана и Армении. Пресс-секретарь президента сообщил, что решение о запрете ввоза не было представлено на согласование с Кремлём.

По словам Дмитрия Пескова, меры, которые принимаются, исходят исключительно из санитарно-эпидемиологической ситуации, также он отметил, что Россельхознадзор не обязан выносить на согласование с Кремлём свои действия, однако принимает участие в принятии решений в сфере взаимодействия с правительством.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор решил ввести запрет на осуществление поставок фруктов и овощей из Азербайджана по причине выявления в продукции вредителей.