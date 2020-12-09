YouTube начал удалять видео о подтасовках в голосовании в США

Известный видеохостинг YouTube запускает удаление видео-материалов на своей платформе, которые имеют в своём содержании утверждения о различных подтасовках при проведении выборов президента в Соединённых штатах Америки. Также, если видео содержит утверждения о неправильном подсчёте голосов, то его тоже будут удалять с платформы видеохостинга. Заявление было сделано в официальном блоге YouTube.

Однако видеохостинг добавил, что обычные новостные материалы могут размещаться и оставаться на платформе YouTube, но в том случае, если будут иметь достаточный уровень образовательного, информативного, документального, научного или же художественного уровня контекста.