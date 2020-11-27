Чечину освободили от должности главы администрации Курортного района

По информации, которая была предоставлена в Смольном в пятницу, 27 ноября, Наталья Чечина больше не является главой администрации Курортного района Санкт-Петербурга.

Временно исполняющим обязанности главы администрации Курортного района является Игорь Белокопытов. Напомним, ранее сообщалось, что губернатором Петербурга Александром Бегловым было подписано постановление, согласно которому Наталья Чечина была назначена членом Городской избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Кандидатура Чечиной на эту должность была предложена Центральной избирательной комиссии по итогам заседания, которое состоялось 18 ноября. Все проверочные процедуры были успешно пройдены Чечиной.