В Ленобласти произошло открытие Центра управления регионом

Специалисты Центра управления регионом, открывшегося в Ленинградской области, будут осуществлять координацию работы органов власти. Данная информация была предоставлена пресс-службой региона.

Открытие Центра позволит местным жителям в краткие сроки получать ответы на вопросы, которые их интересуют. Работа в Центре будет осуществляться сотрудниками профильных учреждений. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, проблемы с обратной связью в регионе отсутствуют.

Между населением региона и политиком ведется диалог через социальные сети, с настоящего времени данная работа будет проведена и на других онлайн-площадках. Напомним, об открытии Центров было сообщено президентом России Владимиром Путиным.