Песков сообщил о главных для Путина темах на саммите G20

В рамках международного саммита G20 президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в обсуждении борьбы с коронавирусной инфекцией.

Данная информация была предоставлена официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым. Песков отметил, что тема борьбы с коронавирусной инфекцией и минимизации последствий сложившейся эпидемиологической ситуации для социальной и экономической сфер важна и близка каждому из участников.

По информации, предоставленной в пресс-службе Кремля, начало саммита G20 -21 ноября. Он в режиме видеоконференции. Сообщается, что выступление президента Российской Федерации по итогам саммита не запланировано.