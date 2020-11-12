Власти РФ подготовили ответные санкции против Франции и Германии

Россия подготовила ответные санкции после введения ограничений Евросоюзом в связи с ситуацией с отравлением Навального.

Информация о введении ограничений была предоставлена главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым. Санкции затронут руководящих сотрудников аппаратов лидеров Франции и Германии.

Лавров отметил, что принятые властями Германии решения по делу Навального находятся в противоречии с международными обязательствами и не являются допустимыми. По словам политика, власти Российской Федерации имеют причины полагать, что вещества, которыми был отравлен Алексей Навальный, попали в его организм, когда его уже транспортировали в ФРГ или даже во время его нахождения в Германии.