На Невском проспекте прошла акция, посвященная конфликту в Нагорном Карабахе

Вчера вечером, в пятницу, 6 ноября, петербуржцы стали свдителеями акции водителей на Невском проспекте. Очевидцы опубликовали видео инцидента в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте» и телеграм-канале «Баграмян 26».
На записи видно, что движение автомобилей на Невском просекте в Санкт-Петербурге временно было остановлено несколькми водителями легковых машин. Мужчины покинули салоны своих авто и вышли на проезжую часть, скандируя «Карабах», привлекая внимание к боевым действиям на территории непризнанной республики Нагорный Карабах.
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