Штаб Байдена обвиняет Трампа в создании препятствий для подсчета голосов

Представители кандидата на пост президента от демократической партии Джо Байдена считают, что Дональд Трамп намеревается помешать подсчету голосов.

Джо Байден заявил о том, что он имеет адвокатов, которые способны предотвратить вмешательство действующего президента Соединенных Штатов в процесс подсчета голосов. Представители Байдена отметили, что обратится к помощи адвокатов в случае, если Трамп обратится в суд с целью предотвращения надлежащего подсчета голосов. В штабе уверены, что адвокаты одержат верх.

Помимо этого, в штабе кандидата от демократической партии прокомментировали заявление Трампа, о том, что подсчет голосов был искусственно остановлен. Данное заявление назвали возмутительным и ошибочным.