Лукашенко заявил, что для него важно мнение белорусов

Президент Белоруссии во время своего обращения к народу президент Белоруссии заявил, что мнение граждан является для него приоритетным.

Александр Лукашенко сообщил, что мнения и желания белорусов для него являются очень важными. Фрагмент речи Лукашенко был опубликован в Telegram-канале «Пул Первого», близком к пресс-службе президента Белоруссии.

Глава Белоруссии отметил, что все решения будут приниматься в соответствии с волей народа. «И конституция, и вопросы будут решаться, как решит только белорусский народ» - сказал Лукашенко. Он также сообщил о своей готовности поклясться в сказанном и не нарушать слова.

Белорусский лидер отметил, что на финальном отрезке его президентской жизни он будет действовать только в соответствии с решениями, принятыми народом.