Госизбирком изменил границы четырех избирательных округов Петербурга

Государственная избирательная комиссия Санкт-Петербурга утвердила документ, согласно которому изменятся границы четырех одномандатных избирательных округов для выборов в Заксобрание.

Округа скорректировали из-за изменения численности избирателей в них. Согласно городскому закону, изменение территории округа необходимо, если отличие количества избирателей в нем от нормы превышает 20%. Согласно проекту, к избирательному округу №1 присоединяется территория муниципалитета "Морские ворота", ранее принадлежавшую округу №16. Часть территории округа №54 присоединят к 15-му округу.

Отмечается, что изменения пока что не окончательные. Проект будет направлен в Законодательное собрание, где свои поправки внесут депутаты.