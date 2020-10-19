Малинин стал новым председателем комитета по благоустройству

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Сергей Малинин окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, Северо-Западную академию госслужбы. Работал в комитете по благоустройству не менее 7 лет, с 2013 года занимая должность заместителя главы комитета. После того, как предыдущего председателя комитета Владимира Рублевского освободили от должности в октябре прошлого года, Малинин выполнял его функции.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому новым председателем комитета по благоустройству был назначен Сергей Малинин. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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