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Великобритания ввела санкции против шести российских граждан

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© Фото: pixabay.com

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Санкции введены из-за дела Навального.

Великобритания ввела ограничительные меры против российских чиновников. По словам главы британского МИД Доминика Рааба, санкции коснулись ответственных за отравление Алексея Навального. Рааб отметил, что использование химического оружия противоречит законам международного права.

В число граждан, подвергшимся санкциям, вошли первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко и директор ФСБ Александр Бортников.

На сайте МИД Великобритании сообщили, что ограничительные меры подразумевают арест активов, кроме того, российским чиновникам будет запрещено въезжать на территорию Соединенного Королевства.

Санкции Великобритании введены также против начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, ограничительные меры ожидают заместителей главы Минобороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова. В список попал и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

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