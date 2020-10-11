Путин рассказал, как внуки поздравили его с днем рождения

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, как внуки поздравляют его с днем рождения.

Он выступил в эфире телевизионного канала "Россия-1" и в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" рассказал в интервью в том числе о своем дне рождения. По словам политика, в этот день он всегда ждет поздравлений от близких. Если им не удается поздравить его при встрече, они звонят по телефону.

Внуки, по словам Путина, дарят ему свои поделки и рисунки, а также "простые поздравления".

Впервые о своих внуках Владимир Путин рассказал 7 октября 2020 года, в день своего 68-летия.