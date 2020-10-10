МИД РФ заявил об отсутствии в России «Новичка»

По заявлению МИД РФ, отравляющее вещество «Новичок» является «западным брендом», так как в России такого нет.

«Новичок» — чисто западный бренд. Он синтезирован и наличествует в этих странах в порядках 140 вариантах. У нас его нет», — рассказали в Министерстве иностранных дел.

Отметим, что незадолго до этого, эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили данные Германии о том, что оппозиционер Алексей Навальный, был отравлен отравляющим веществом «Новичок».

Навальный был госпитализирован в середине августа, после того, когда ему неожиданно стало плохо в самолете, летевшему из Томска в Москву. Пилоту пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального сразу же увезли в больницу.

Спустя несколько дней семья Навального добилась перевозки его в немецкую клинику. Уже после того, как эксперты сделали анализы, правительство Германии заявило, что оппозиционер был отравлен субстанцией из группы боевых отравляющих веществ (БОВ) «Новичок». После месяца лечений блогера выписали из больницы.