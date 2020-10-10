У консульства Турции в Петербурге задержали национал-большевиков

Вечером в пятницу, 9 октября, у турецкого консульства в Санкт-Петербурге были задержаны члены партии «Другая Россия Э.В. Лимонова». Национал-большевики вышли к Генеральному Консульству Турецкой Республики с серией одиночных пикетов, требуя прекращения вмешательства президента Турции Реджепа Эрдогана в конфликт в Нагорном Карабахе. Лозунги активистов были начертаны на плакатах: «Нет войне, Эрдогана в отставку!», «Турция, руки прочь от Карабаха!», «Эрдоган — руки прочь от Закавказья!».

Полиция задержала четырех человек, в числе которых был Андрей Дмитриев — лидер петербургского филиала партии. Также задержаны Игорь Соколов, Игорь Яковлев и Иван Бодалев. Всем пикетчикам вменяется статься о необеспечении режима самоизоляции и грозит штраф в размере 4 тысяч рублей.