Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые рассказал о своих внуках. Интервью об этом разместил ТАСС 7 октября, в 68-ой день рождения политика.

Путин не стал уточнять детали в целях безопасности, но отметил, что очень рад тому, что они есть в его жизни. Назвав их очень хорошими, он сказал, что получает большое удовольствие от общения с ними. По мнению главы государства, это естественное чувство для каждого человека.

Также он отметил, что является авторитетом для своих внуков.

В финальном выпуске проекта Владимир Путин также рассказал и о других моментах личной жизни: о детских мечтах и потерях в жизни.