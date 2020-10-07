Беглов не нашел ничего плохого в доме-"гробе" на набережной Карповки

К губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову обратились депутаты Заксобрания Петербурга. Они попросили одобрить обращение в правоохранительные органы для проверки действий застройщика ЖК Meltzer Hall.

В запросе отмечалось, что жилой дом на набережной Карповки, который многим петербуржцам внешне напоминает гроб, строится с нарушениями законодательства о градостроительной деятельности и охране культурного наследия, а также ущемляет законные интересы граждан, проживающих по соседству. Также депутатов обеспокоил снос трубы мебельной фабрики Мельцера, относящейся к объектам культурного наследия. Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, инициировавший запрос, назвал проект "преступлением перед будущими поколениями".

Однако губернатор разошелся во взглядах с парламентом. По его словам, основания для обращения в правоохранительные органы отсутствуют.