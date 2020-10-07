Беглову придется ответить по поводу зеленых насаждений

Депутат Сергей Никешин ("Единая Россия") отправил запрос губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, касающийся городского закона о зеленых насаждениях общего пользования. В запросе он отметил, что многие зеленые зоны Петербурга не включены в перечень ЗНОП и требуют ежегодной инвентаризации, которая не проводится. Всего в ЗНОП не занесены 100 гектаров зеленых насаждений. Без инвентаризации они могут прекратить существование, потому что уйдут под застройку.

Парламент единогласно поддержал депутатский запрос. Законодательное собрание Петербурга утвердило соответствующий документ.