Беглов дал новые полномочия вице-губернатору Петербурга Владимиру Княгинину

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, подписал постановление, согласно котором вице-губернатор Владимир Княгинин становится новым координатором Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Уточняется, что новые обязанности Владимир Княгинин получил в результате перераспределения полномочий между вице-губернаторами. Теперь в обязанности Княгинина будет входить согласование интересов между региональными объединениями профсоюзов, работодателей и органами государственной власти Северной столицы.